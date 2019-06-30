Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşındaki Arda 1 milyonluk soruyu açtırdı ve....
Milyonlarca kişi tarafından yıllardır heyecanla izlenen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soru ilki yaşandı. 19 yaşındaki Arda Bey, 1.000.000 TL değerindeki 12. soruyu görmeye hak kazandı.
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık soruyu açtıran 19 yaşındaki Arda Bey geceye damga vurdu.
19 yaşındaki Arda Bey, 1.000.000 TL değerindeki 12. soruyu görmeye hak kazandı.
19
Milyonlarca kişi tarafından yıllardır heyecanla izlenen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soru ilki yaşandı. 19 yaşındaki Arda Bey, 1.000.000 TL değerindeki 12. soruyu görmeye hak kazandı.
29
Kim Milyoner Olmak İster’de uzun zaman sonra ilk kez 19 yaşındaki Arda, dev ödüllü soruyu görme şansını elde etti
39
19 yaşındaki Arda, dev ödüllü soruyu görme şansını elde etti. Sosyal medyada gündem olan genç Arda’nın “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ise duygulandırdı.
49