Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında rekor kırdı! Milyonluk soruyu bildi
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 milyonluk soruya doğru cevabı veren tarih öğretmeni ödülün sahibi oldu.
Tüm dünyada ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir rekor da İngiltere'den geldi. Tarih öğretmeni olan Donald Fear 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında, 14 yıl aradan sonra büyük ödülün sahibi oldu.
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1 milyon sterlin kazanan Fear'ın abisi de, geçen yıl aynı yarışmada son soruda elenerek 500 bin sterlin kazanmıştı.
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İngiltere "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında büyük ödülü kazanan 57 yaşındaki tarih öğretmeni Donald Fear'ı konuşuyor.
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15 sorudan 13'ünün yanıtını seçenekleri dahi görmeden bilen Fear, 20 dakikada 1 milyon sterlinin (9.5 milyon TL) sahibi oldu.
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