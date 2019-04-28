Kim Milyoner Olmak İster ülkede kriz çıkardı apar topar yayından kaldırıldı

Dünya çapında onlarca ülkede aynı formatla ancak farklı isimlerle yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, İran'ı ikiye böldü. Üst düzey dini yetkililerden ve muhafazakarlardan gelen tepkiler üzerine geçici olarak yasaklanan 'Kazanan Ol' adlı programın, yayından kaldırılma gerekçesi ise çok konuşuldu.