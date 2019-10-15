Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu yarışmanın ortasında aşka geldi
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonunda sunucu koltuğuna oturan Kenan İmirzalıoğlu, evlenmeyi düşünmeyen bir yarışmacısına verdiği yanıtla gündeme geldi.
Geçtiğimiz hafta 1 milyon TL'lik çeki Arda Ayten'e verip yarışmadan uğurlayan Kenan İmirzalıoğlu, yeni yarışmacıları konuk etmeye devam ediyor. Yarışmanın geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde ise evlenmek istemeyen bir yarışmacıyla İmirzalıoğlu'nun diyaloğu dikkat çekti.
Oyuncu Sinem Kobal ile 2016 yılında hayatını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu, eşine gönderme yaparak bir yarışmacısına evlilik hakkındaki fikirlerini dile getirdi. İmirzalıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Eşini bulmak çok kıymetli bir şey: "Evlilik başka, insanın eşini bulamsı başka. Eşini bulmak çok kıymetli bir şey."
Çocuk beklentileri mi var?
İmirzalıoğlu, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda "Siz ne zaman baba olmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Nasip, kısmet. Sırası geldiğinde olacağım inşallah" şeklinde yanıt vermişti.