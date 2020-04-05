Kim Milyoner Olmak İster koronavirüsten etkilenince joker değişikliğine gidildi
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını, dizi setlerinin durdurulmasına yol açtı. Salgından etkilenen bir diğer program ise Kim Milyoner Olmak İster oldu. Yarışmanın bir jokerinde değişikliğe gidildi.
ATV ekranlarından haftada iki gün izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de, hayatı olumsuz etkileyen corona virüs salgınından nasibini aldı. Yarışmanın çekimleri virüsten ötürü seyircisiz devam ederken, 'seyirciye soru sorma' jokerinde değişikliğe gidildi.
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye sorma jokerinin yerine 'uzmana sorma' jokeri getirildi. Yarışmacıların istedikleri soruda "uzmana sorma jokeri"ni kullanabilecek ve soruyu okuyup uzmanın fikirlerini almak için bir dakika süreleri bulunacak.
"Arda Ayten uzman odasında": Daha önce katıldığı Kim Milyoner'de 12 sorunun tamamını bilip 1 Milyon TL'yi kazanmaya hak kazanan Arda Ayten, uzman odasında olacak.
Kim Milyoner Olmak İster'de joker hakları
1) Telefon Joker Hakkı: Yarışmacının başvuru yaptığı esnada ismini vermiş olduğu 3 arkadaşı içinden dilediği herhangi birini arayıp verilen 30 saniye içinde soru ile ilgili olarak fikir alabilmektedir.