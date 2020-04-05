Kim Milyoner Olmak İster koronavirüsten etkilenince joker değişikliğine gidildi

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye sorma jokerinin yerine 'uzmana sorma' jokeri getirildi. Yarışmacıların istedikleri soruda "uzmana sorma jokeri"ni kullanabilecek ve soruyu okuyup uzmanın fikirlerini almak için bir dakika süreleri bulunacak.