Kim milyoner olmak ister Arda Ayten kazandı programdan sonra ilk paylaşımı olay yarattı
"On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi daha az geçer?" sorusuna doğru yanıtı vererek Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödülü kazanan Arda Ayten, programdan sonra bir paylaşım yaptı.
Yeni sezonuyla yeni sunucusuyla ekranlara 'Merhaba' diyen Kim Milyoner Olmak İster'de önceki akşam tarihi bir olay yaşandı. Sezon finalinde milyonluk soruyu görmeye hak kazanan Arda Ayten, merakla beklenen son soruya da doğru yanıtı verince bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.
"On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi daha az geçer?" sorusuna verdiği 'Toprak' yanıtıyla 1 milyon TL'nin sahibi olan Arda Ayten, yarışmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Atatürk gençliği görev başında: Instagram’ın story kısmından Türk bayraklı bir paylaşım yapan Ayten, "Atatürk gençliği görev başında. Milli şairimizin ruhu şad olsun" ifadelerine yer verdi.
2 kıtayı unuttu: Öte yandan önceki akşam Arda Ayten, sorunun doğru yanıtını bulabilmek için İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak en az geçen kelimeyi bulmaya çalışmıştı. Ayten, son 2 kıtayı unutunca zor anlar yaşamıştı.