Kim Kardashian'ın makyajsız hali olay! İlk defa bu kadar bakımsız yakalandı

Peki, Kim Kardashian kimdir?

Kimberly Noel "Kim" Kardashian (21 Ekim 1980; Los Angeles, Kaliforniya), Amerikalı magazin yıldızı. ABD'ye göç eden dördüncü jenerasyonda yer alan ve tanınmış bir aileden gelen Kardashian, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde, ünlü merhum hukuk danışmanı ve avukat Robert Kardashian (O. J. Simpson'ın avukatı olarak ünlenip Eylül 2003 tarihinde vefat eden) ile Kris Jenner (d. Houghton)'ın kızı olarak dünyaya gelmiştir. Babası yarı Osmanlı yarı Rus asıllı bir üçüncü jenerasyon Amerikan Ermenisidir, annesi ise Hollanda ve İskoçya (Büyük Britanya) kökenli bir Amerikalıdır.