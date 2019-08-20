Kim Kardashian'ın makyajsız hali olay! İlk defa bu kadar bakımsız yakalandı
Sürekli bakımlı ve makyajlı haliyle görmeye alıştığımız Kim Kardashian, makyajsız yakalandı, hayranlarını şaşırttı. Kardashian'ın makyajsız halini tanımak ise gerçekten çok zor, bambaşka biri gibi.
Reality şov yıldızı Kim Kardashian, her yaptığı ile olay olmayı başarırken makyajsız ve bakımsız haliyle herkesi şoke etti. Dört çocuk annesi Kim Kardashian, eşi Kanye West ile gittiği akşam yemeği çıkışı objektiflere takıldı.
Gri bir eşofman takımı giyen Kardashian'ın uzun zaman sonra ilk kez kameraların karşısına makyajsız olarak çıkması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca, Kardashian'ın yüzünden düşen bin parçaydı.
Kardashian ve West, Santa Monica'da gittikleri restorandan çıkarken kendilerini görüntüleyen gazetecilerle hiç konuşmadan ve hiçbir soruya cevap vermeden araçlarına binip evlerinin yolunu tuttu.
Peki, Kim Kardashian kimdir?
Kimberly Noel "Kim" Kardashian (21 Ekim 1980; Los Angeles, Kaliforniya), Amerikalı magazin yıldızı. ABD'ye göç eden dördüncü jenerasyonda yer alan ve tanınmış bir aileden gelen Kardashian, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde, ünlü merhum hukuk danışmanı ve avukat Robert Kardashian (O. J. Simpson'ın avukatı olarak ünlenip Eylül 2003 tarihinde vefat eden) ile Kris Jenner (d. Houghton)'ın kızı olarak dünyaya gelmiştir. Babası yarı Osmanlı yarı Rus asıllı bir üçüncü jenerasyon Amerikan Ermenisidir, annesi ise Hollanda ve İskoçya (Büyük Britanya) kökenli bir Amerikalıdır.