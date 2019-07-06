Kim Kardashian'ın eşi Kanye West kendi kilisesini kurmayı hedefliyor!

Müzikal şöhreti kadar Kim Kardashian'ın kocası olarak da tanınan Kanye West'in maneviyatla ilgilenmeye başladığı ve kendi kilisesini kurmak için çalıştığı iddia edildi. ABD'nin hip hop-rap sektörünün en önde gelen isimlerinden biri olan Kanye West'e yakın kaynaklar, ünlü şarkıcının Los Angeles'daki evinin yakınında geniş bir arazi satın aldığını belirtti.