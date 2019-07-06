Kim Kardashian'ın eşi Kanye West kendi kilisesini kurmayı hedefliyor!
Her pazar kilise konseri veren Kim Kardashian’ın rap şarkıcısı eşi Kanye West'in kendi kilisesini kurma kararı aldığı iddia edildi.
Müzikal şöhreti kadar Kim Kardashian'ın kocası olarak da tanınan Kanye West'in maneviyatla ilgilenmeye başladığı ve kendi kilisesini kurmak için çalıştığı iddia edildi. ABD'nin hip hop-rap sektörünün en önde gelen isimlerinden biri olan Kanye West'e yakın kaynaklar, ünlü şarkıcının Los Angeles'daki evinin yakınında geniş bir arazi satın aldığını belirtti.
Sputnik’in aktardığı habere göre, Rap’çi, burada şekillendirmek istediği tarikatın müritlerinin geçici olarak kalabileceği kapsül şeklinde barınaklar inşa etmeyi planlıyor.
The Sun'a konuşan kaynak şunları söyledi:
"Kanye, inancı kutlamanın yeni bir yolunu sunacak, dini 21. yüzyıla taşıyacak bir kilise geliştirmek istiyor."
"İnancı onun için çok önemli ve gençlerle bu yolla muhatap olmak istiyor. 21 ülkede kiliseleri olan ve Los Angeles'da Justin Bieber gibiler sayesinde muazzam popüler olan Hillsong'u geçeceğini düşünüyor."