Kim Kardashian'ın eşi Kanye West ABD başkanlığına aday! Vaatlerini söyledi
Kim Kardashian'ın eşi ünlü rapçi Kanye West, 2014 yılında ABD'de de yapılacak başkanlık yarışına katılacağını açıkladı.
Kim Kardashian'ın eşi Kanye West, New York’ta katıldığı bir festivalde 2024 yılında başkanlığa aday olmak istediğini söyledi. Başkanlığa adaylığını koyacağını açıklayan West'i duyanlar bir anda gülmeye başlayınca ise West, son derece ciddi olduğunu “Neye gülüyorsunuz?” sorusuyla dile getirdi.
Kanye West, ''2024 yılında başkanlığa adaylığımı koyduğumda işsizliği bitirmek adına pek çok iş kolu yaratacağım'' şeklinde vaat verdi.
Grammy ödüllü rapçi, “Haber başlıklarında ‘Kanye delirmiş’ yazısını göreceksiniz. Üç Afro Amerikan’dan biri hapiste, ünlüler hapiste çünkü hiçbir şey söyleyemiyorlar. Hiçbir fikirleri yok, onlar çok korkak!” dedi.
Kanye’nin bu açıklamasından sonra sosyal medya kullanıcıları Kim Kardashian’ın first lady olacağı bir Amerika düşünmeye başladılar. Bir kullanıcı, “Bence başkanlık konusunda Rihanna daha donanımlı. En azından ülke için çok şey yaptı” dedi.