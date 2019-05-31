Kim Kardashian'ın erkek hali olay! Kourtney de ablasına uydu
Son zamanlarda birçok ünlünün filtre kullanarak erkek olduğu akıma Kim Kardashian da dahil oldu. Kardashian'a kardeşi Kourtney de eşlik etti.
ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde 4. çocuğunu kucağına almıştı. Üç çocuk sahibi olan Kardashian ve West çifti, üçüncü ve dördüncü çocuklarını taşıyıcı anne sayesinde dünyaya getirmişti. Kardashian, 4. çocuğuna Psalm adını vererek çocuğunun ismini markalaştırmasıyla gündeme gelmişti.
Kim Kardashian, kardeşi Kourtney ile arabada seyahat ederken, bir yandan da Snapchat filtrelerini denedi. Kim Kardashian şu sıralar moda olan filtreyle erkek oldu. Kardashian, ''Çekici bir erkek oldum. Saçımı savurursam ateşli bir erkek gibi mi görüneceğim'' dedi ve daha sonra ailenin diğer üyelerinde de eğlenceli filtreleri denedi.
Her hareketleriyle olay olan Kardashian/Jenner ailesinin gençlik ve çocukluk fotoğraflarını ise, People dergisi ortaya çıkarmıştı. Dünyanın en popüler ailelerinden biri olan Kardashian/Jenner'ların nostaljik fotoğrafları çok konuşulmuştu.
İşte sosyal medyanın gündemine düşen ünlü ailenin gençlik fotoğrafları:
Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian