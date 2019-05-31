Kim Kardashian'ın erkek hali olay! Kourtney de ablasına uydu

Kim Kardashian, kardeşi Kourtney ile arabada seyahat ederken, bir yandan da Snapchat filtrelerini denedi. Kim Kardashian şu sıralar moda olan filtreyle erkek oldu. Kardashian, ''Çekici bir erkek oldum. Saçımı savurursam ateşli bir erkek gibi mi görüneceğim'' dedi ve daha sonra ailenin diğer üyelerinde de eğlenceli filtreleri denedi.