Kim Kardashian'a tepki yağıyor! Gazzeli çocuklarla böyle dalga geçti
İSRAİL'in Gazze'ye saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 9 bin 227 insan hayatını kaybetti. Ölenlerden 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın... İsrail masum sivilleri hedef almaya devam ederken, ABD'li Kim Kardashian Cadılar Bayramı (Halloween) paylaşımı nedeniyle büyük tepki çekti.
BD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian ise yaptığı paylaşımla İsrail'e verdiği desteği ilan etti. Cadılar Bayramı'nda çocuklarına giydirdiği kıyafetler, Gazze'de bombardımanda yaralanan ve hayatını kaybeden çocuklara benzetildi.
Dört çocuğu olan Kim Kardashian, Gazze'de bebeklerin öldürülmesine sessiz kaldı. Önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla da vicdansızlığını ve İsrail'e verdiği desteği kanıtladı.
Vahşice öldürülen çocuklara dair sessiz kalan Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı Cadılar Bayramı paylaşımıyla tepki aldı.
Çocuklarını sözde zombi gibi giydiren Kim Kardashian'ın paylaştığı kareler, dünyanın İsrail zulmüne nasıl görmezden geldiğini kanıtladı.