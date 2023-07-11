Kim Kardashian paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Görenler 'Hadise' sandı, takipçileri yorum yağmuruna tuttu!
Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ortalığı karıştırdı. İlk bakışta Kim Kardashian'ı Hadise sanan sosyal medya kullanıcıları gerçeği bir kez daha bakınca anladı.
Kim Kardashian, 2019'da kurduğu vücut şekillendirici korse markası SKIMS'in reklamları için verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiriyor. Aşkları, skandalları ve lüks yaşantısıyla gündemden asla düşmeyen Kim bu sefer Alani Nutrition için kamera karşısına geçti.
Sor salonu temalı bir fotoğraf çekimi için beyaz bir body ile poz veren Kim her zamanki gibi kıvrımlarını sergiledi.
Pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Kim Kardashian'a Türk takipçilerinden de yorum gecikmedi.
Kim'i gören Türk takipçiler skandallar kraliçesini son dönemde pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise'ye benzetti.