Kim Kardashian milyonluk yüzüğünü çıkardı Kanye West'ten boşanıyor!

Evliliklerinde kriz yaşayan Kim Kardashian ve Kanye West, krizlerin üstesinden gelemedi. Kim Kardashian ve Kanye West, boşanma kararı aldı. İddialara göre, zaten sorunları olan çift için kırılma noktası Kanye West’in başarısız başkanlık girişimi olduğu söylenenler arasında.