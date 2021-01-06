Kim Kardashian milyonluk yüzüğünü çıkardı Kanye West'ten boşanıyor!
Kanye West ve Kim Kardashian hakkındaki iddialar doğru çıktı. Kardashian, West'ten boşanmak için ünlülerin boşanma avukatı Laura Wasser'i tuttu.
Evliliklerinde kriz yaşayan Kim Kardashian ve Kanye West, krizlerin üstesinden gelemedi. Kim Kardashian ve Kanye West, boşanma kararı aldı. İddialara göre, zaten sorunları olan çift için kırılma noktası Kanye West’in başarısız başkanlık girişimi olduğu söylenenler arasında.
Yabancı basında yer alan haberlere göre, çifte yakın kaynakların bu evliliğin fiilen bittiğini resmen boşanmak için mahkemeye başvuracaklarını aktardı. Kim Kardashian, daha önce Hilary Duff, Christina Aguilera ve Angelina Jolie gibi isimlerle çalışan ünlü Avukat Laura Wasser'i tuttu.
TMZ, 2020'nin ikinci yarısından itibaren evliliklerinde büyük sorunlar olduğunu, Kanye'nin bipolar bozukluğuyla mücadele etmeye başladığında Kim'in ilişkiyi bitirmeye hazır olduğunu bildirdi.
2014 yılında görkemli bir düğünle evlenen ikili, evlenmeden önce de çok yakın arkadaştı. Çiftin 4 çocuğu var.