Kim Kardashian kırmızı tangasını göstermek istedi! Azeri ve Türkler tepki gösterdi
Kırmızı tangalı yeni yaş paylaşımı yapan Kim Kardashian hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.
Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabında farklı iddialarda bulunmuştu. Bu sözlerinin ardından birçok kişi Kardashian'a tepki göstermişti.
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Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine Ermenistan tarafından füze saldırısı düzenlemesinin ardından birçok sivil hayatını kaybetti. Dünya bu haberle yankılanırken Ermenistan'a verdiği destekle dikkat çeken Kim Kardashian bir paylaşım yaptı.
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Kim Kardashian, sosyal medya hesabından 40 yaş paylaşımı yaptı. Realite yıldızı tangasını göstermekten çekinmedi.
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Kırmızı tangasını gösteren derin sırt dekolteli elbisesiyle poz vern Kardashian hiç beklemediği bir tepki aldı.
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