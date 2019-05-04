Kim Kardashian Instagram kazancıyla dudak uçuklattı! Tek gönderi için bakın ne kadar alıyor?
Kim Kardashian bir giyim markasının reklamı için kendisinden izin alınmadan fotoğrafının kullanılmasına dava açtı. Bu sayede sosyetik güzelin Instagram reklamlarından kazandığı para da ifşa oldu.
38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, reklam için izinsiz bir şekilde fotoğrafını kullandıklarını söylediği giyim firması Missguided USA'ya 5 milyon dolarlık dava açtı.
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Davada Kardashian, talep ettiği 5 milyon dolarlık tazminatın adil olduğunu açıklarken, reklam anlaşması yaptığı tek bir Instagram gönderisi için ne kadar aldığı da ortaya çıktı.
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Kanye West ile evli olan yıldız, tek gönderi için 300 bin ile 500 bin dolar arasında para aldığını söyledi.
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Kardashian ayrıca kendisinden paylaşım isteyen markaların bazılarıyla ilişkilendirilmek istemediği için teklifleri sık sık reddettiğini de belirtti.
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