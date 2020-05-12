Kim Kardashian ile ilgili şok iddia eşi evi terk etti!
Magazin yıldızı Kim Kardashian'ın eşi ve dört çocuğunun babası ünlü rapçi Kanye West'in eşyalarını alıp, Wyoming'deki evine yerleştiği konuşuluyor.
39 yaşındaki Kim Kardashian, eşi Kanye West ve dört çocuğuyla birlikte koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı evde kendilerini karantinaya aldı.
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2014 yılından beri evli olan çift ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
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Çifte yakın kaynaklar, karantina süreci boyunca sık sık kavga ettikleri, Kim’in ev ve çocuklarla ilgilenirken, Kanye’nin hiç sorumluluk almadığını söyledi.
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North, Saint, Chicago ve Psalm isimlerindeki dört çocuğuyla karantinada olan Kardashian, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.
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