Kim Kardashian Hazal Kaya'yı bakın nasıl etkiledi tüm olaylara hakim
Hazal Kaya, katıldığı bir programda Kim Kardashian'dan neden ve nasıl etkilendiğini anlattı. Kaya'nın açıklamaları oldukça şaşırtıcı...
Şimdilerde Ali Atay ve oğulları Fikret ile mutlu bir birliktelik süren Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde dijital platformlardan Exxen'deki bir programa konuk olarak katıldı. Samimi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Kaya, Kardashian ailesine ilgisiyle hayrete düşürdü.
Hazal Kaya, Kardashian Ailesine özel bir ilgisi olduğunu dile getirdi. Dil eğitimi için Amerika'ya gittiği dönemde Kardashianları takip etmeye başladığını sözlerine ekleyen Hazal Kaya, ilgisinin sebebini şu sözlerle anlattı:
''Bir programda Kris Jenner, 'Kim Kardashian, aramızdaki en zekidir. Twitter'da linç ederler ama umurunda olmaz. Biz deliririz, o bizi sakinleştirir' demişti. Kim'in kontrollü ve planlı biri olması beni etkiledi.''
''Bir tane takipçim vardı beni sevmeyen, onun sosyal medya profilini inceledim.''