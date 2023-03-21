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Kim Joung-un'un 'tombul kızı' olay oldu! Gittiği her yere götürmeye başladı devletin başına o geçecek

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Kim Joung-un'un 'tombul kızı' olay oldu! Gittiği her yere götürmeye başladı devletin başına o geçecek

KUZEY Kore diktatörü Kim Joung-un'un özel hayatı tüm dünyanın merak konusu iken, bugüne kadar çocuklarını kameralar önüne çıkarmayan Kim, kızı Kim Ju Ae'yi kameralar önünden eksik etmemeye başladı. Ancak diktatörün kızı Kim Ju Ae'nin tombol yanakları, açlıkla boğuşan Kuzey Kore halkının tepkisini çekmeye başladı...

Kim Joung-un'un 'tombul kızı' olay oldu! Gittiği her yere götürmeye başladı devletin başına o geçecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, son zamanlarda kamera karşısına 10 yaşlarında olduğu düşünülen kızı Kim Ju Ae ile çıkıyor. Ancak Kim Ju Ae'nin tombul yanakları ve iyi beslenmiş görüntüsü halkta 'sessiz bir öfkeye' yol açtı.  Radio Free Asia'ya konuşan bir vatandaş, insanların Kuzey Kore liderinin kızının tombul yanaklarının dikkat çektiğini söyledi. 

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Kim Joung-un'un 'tombul kızı' olay oldu! Gittiği her yere götürmeye başladı devletin başına o geçecek

Geçen hafta balistik füzenin fırlatılışında kızıyla birlikte yer almıştı. Bu da Kim Ju Ae'nin sınırlı sayıdaki net görüntüsünden biriydi. Kuzey Kore halkının açlıktan kırılırken lider  Kim Jong Un'un kızının 'iyi beslenmiş' halinin vatandaşları kızdırdığı ifade ediliyor. 

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Kim Joung-un'un 'tombul kızı' olay oldu! Gittiği her yere götürmeye başladı devletin başına o geçecek

Kuzey Pyongan'dan ismi açıklanmayan bir kaynak, yaptığı açıklamada "İnsanlar kızın çok iyi beslendiğini, yüzünün beyaz ve tombul olduğunu söylüyor. Çoğu insan düzgün beslenemiyor. Bu nedenle elmacık kemikleri daha belli oluyor" dedi.

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Kim Joung-un'un 'tombul kızı' olay oldu! Gittiği her yere götürmeye başladı devletin başına o geçecek

Güney Pyongan bölgesinden başka bir kaynak, Kim Ju Ae'nin tombul halini görüp mahallesinde açlıktan kırılan çocuklarla karşılaştırdığını söyledi. 

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