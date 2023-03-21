Kim Joung-un'un 'tombul kızı' olay oldu! Gittiği her yere götürmeye başladı devletin başına o geçecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, son zamanlarda kamera karşısına 10 yaşlarında olduğu düşünülen kızı Kim Ju Ae ile çıkıyor. Ancak Kim Ju Ae'nin tombul yanakları ve iyi beslenmiş görüntüsü halkta 'sessiz bir öfkeye' yol açtı. Radio Free Asia'ya konuşan bir vatandaş, insanların Kuzey Kore liderinin kızının tombul yanaklarının dikkat çektiğini söyledi.