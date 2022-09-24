Kim Joung-un'un en büyük sırrı 'kızı' ortaya çıktı! Kim'in kızının adı ne kaç yaşında?
KUZEY Kore'nin diktatörü Kim Joung-un'un en büyük sırrı ifşa oldu. 11 yıldır sadece eşi ve kız kardeşiyle kameralar karşısına çıkan Kim Joung-un, katıldığı bir etkinlikte kızını ifşa etti. 10 yaşında olduğu belirtilen Kim'in kızının adı ne? Okula gerçek adıyla mı gidiyor? Kim Joung-Un'un kaç çocuğu var? Eşi ne iş yapıyor? İşte tüm ayrıntılar...
Dünyada hayatı en çok merak edilen isimlerin başında Kuzey Kore'nin genç diktatörü Kim Joung-un geliyor. Hakkında çoğu şey bilinmeyen Kim Joung-un'un evliliği bile uzun süre dünyadan gizlenmiş ve eşi Ri Sol-ju dea uzun yıllar kamera karşısına çıkmamıştı. 2009 yılında evlendiği bilinen Kim'in kaç çocuğu olduğu ve çocukları tüm dünya tarafından merak ediliyordu. Kim'in kızı olduğu iddia edilen 10 yaşlarındaki küçük kız çocuğu ilk kez kameralar karşısına çıktı... İşte Kim'in en büyük sırrı...
Geride kalan 11 yılda bugüne kadar eşi ve kız kardeşleriyle kameraların önüne çıkan Kim Jong-un'un son görüntülerindeki bir ayrıntı, gözden kaçacak gibi değil. Ri Sol-ju, üst düzey bir ailenin kızıydı. Babası bir profesör, annesi ise kadın doğum uzmanı. Resmi medya, üyeleri devlet tarafından seçilen orkestrada şarkı söylediğini yazdı.
Kim'in eşi Ri Sol-ju'nun ponpon kızlık yaptığı devlet medyasındaki haberlere hiçbir zaman yansımadı. 2009 yılında apar topar evlendi, üç çocukları doğdu. Adım adım takip edilen eşinin yanında çok nadir göründü. Beş yıl önce bir kozmetik fabrikasında gazetecilerin önüne çıkışı, tüm dünyada yankı buldu. Sonrasında eşinin yanında daha da görünür oldu. Eylül ayı başındaki kutlamalarda eşi ve kendisi kameralara gülümsüyordu.
Yeryüzünün en yalnız ülkesi Kuzey Kore'yi demir yumrukla yöneten Kim Jong-un ve sırlarla dolu eşi Ri Sol-ju, ülkenin kuruluşunun 74'üncü yılının kutlandığı törenlere katıldı. Başkent Pyongyang'da dansların edildiği, şarkıların söylendiği eğlence, Kuzey Kore'deki sıradan bir törene benziyordu. Ta ki, bir ayrıntı uzmanların dikkatini çekinceye kadar.