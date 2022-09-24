Kim Joung-un'un en büyük sırrı 'kızı' ortaya çıktı! Kim'in kızının adı ne kaç yaşında?

Dünyada hayatı en çok merak edilen isimlerin başında Kuzey Kore'nin genç diktatörü Kim Joung-un geliyor. Hakkında çoğu şey bilinmeyen Kim Joung-un'un evliliği bile uzun süre dünyadan gizlenmiş ve eşi Ri Sol-ju dea uzun yıllar kamera karşısına çıkmamıştı. 2009 yılında evlendiği bilinen Kim'in kaç çocuğu olduğu ve çocukları tüm dünya tarafından merak ediliyordu. Kim'in kızı olduğu iddia edilen 10 yaşlarındaki küçük kız çocuğu ilk kez kameralar karşısına çıktı... İşte Kim'in en büyük sırrı...