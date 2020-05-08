'Kim Joung-un öldü! Tabut gerçek' Son görüntülerdeki kişi Kim'in dublorü iddiası
Kuzey Kore lideri Kim Joung-un öldü iddialarının ardı arkası kesilmiyor. 1 Mayıs'ta Kim olarak ortaya çıkan kişinin de Kim değil dublörü olduğu iddia edildi. Kim, 2017 yılında dublörleriyle görüntülenmişti...
Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'un öldüğü iddialarına bir yenisi daha eklendi. Kuzey Kore lideri Kim'in kalp ameliyatına girdiği ve ameliyat sırasında öldüğü iddia edilmiş ve tabut görüntüleri yayınlanmıştı. Bu iddiaların ardından hafta başında Kim Joung-un, bir fabrika açılışında ortaya çıkmış ve Kuzey Kore medyası fotoğraf ve videolarını yayınlayarak Kim'in öldüğü iddiasını yalanlamıştı. Ancak 2017'de çekilen bir video ortaya çıktı ve Kim Joung-un'un öldüğü iddiası tekrar gündem oldu: Geçtiğimiz hafta görüntüleri yayınlanan Kim gerçek değil dublördü. Kim ile dublörü 2017'de yan yana görüntülenmişti.
Öldüğü ya da ayağa bile kalkamayacak kadar kötü olduğu iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilgili tartışmalar dinmiyor. Bu spekülasyonların ardından Kuzey Kore lideri 1 Mayıs’ta ortaya çıktı. Bir fabrikanın açılışında yer alan Kim’in fotoğraflarının yayınlamasıyla ‘ölmedim, buradayım’ mesajı verildi.
Ancak bu mesajdan tatmin olmayanların sayısı da bir hayli fazla. Kim'in tartışmaları bitirmek için yayınlanan son fotoğrafının dublörlere ait olduğu öne sürülüyor.
Kim Jong-un’un dublör kullandığı iddiaları sık sık dile getirilse de, son fotoğrafların gerçekliğine inanmayanlar 2017’de kaydedilen bir görüntüyü işaret etti.