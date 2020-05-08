'Kim Joung-un öldü! Tabut gerçek' Son görüntülerdeki kişi Kim'in dublorü iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'un öldüğü iddialarına bir yenisi daha eklendi. Kuzey Kore lideri Kim'in kalp ameliyatına girdiği ve ameliyat sırasında öldüğü iddia edilmiş ve tabut görüntüleri yayınlanmıştı. Bu iddiaların ardından hafta başında Kim Joung-un, bir fabrika açılışında ortaya çıkmış ve Kuzey Kore medyası fotoğraf ve videolarını yayınlayarak Kim'in öldüğü iddiasını yalanlamıştı. Ancak 2017'de çekilen bir video ortaya çıktı ve Kim Joung-un'un öldüğü iddiası tekrar gündem oldu: Geçtiğimiz hafta görüntüleri yayınlanan Kim gerçek değil dublördü. Kim ile dublörü 2017'de yan yana görüntülenmişti.