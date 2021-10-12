Kim Joung-Un füzelerle fotoğraf çektirip dünyayı diken üstüne oturttu! 'Yenilmez bir askeri güç kuracağım'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin sahip olduğu silahlarla verdiği pozlar ve gündeme bomba gibi düşen açıklamalarıyla bir kez daha gündemde. ABD'yi bir kez daha eleştiren Kim, ülkesinin "düşman güçlere" karşı askeri imkanlarını artıracağını ve 'yenilmez' hale geleceğini iddia etti.