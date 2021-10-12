Kim Joung-Un füzelerle fotoğraf çektirip dünyayı diken üstüne oturttu! 'Yenilmez bir askeri güç kuracağım'
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin sahip olduğu silahlarla verdiği pozlar ve sözleriyle dünyayı tedirgin etti. Kim, ülkesinin "düşman güçlere" karşı askeri imkanlarını artıracağını ve 'yenilmez' hale geleceğini iddia etti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin sahip olduğu silahlarla verdiği pozlar ve gündeme bomba gibi düşen açıklamalarıyla bir kez daha gündemde. ABD'yi bir kez daha eleştiren Kim, ülkesinin "düşman güçlere" karşı askeri imkanlarını artıracağını ve 'yenilmez' hale geleceğini iddia etti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD'nin tehditlerine karşı "yenilmez bir askeri güç" kuracağını söyledi. Kuzey Kore resmi Haber ajansına göre Kim Jong-un, silah geliştirme programının da meşru-müdafaa için olduğunu ve savaş başlatma amacı gütmediğini ifade etti.
Kim, askeri gücüyle ilgili açıklamayı, büyük füze çeşitlerinin, tanklar dahil bir dizi askeri aracın gösterildiği savunma sergisinde yaptı.
Kuzey Kore kısa bir süre önce de yeni hipersonik ve uçak-savar füzelerini test etmişti. Güney Kore de denizaltından fırlatılan silah denemesi gerçekleştirdi.