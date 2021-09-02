Kim Jong-Un eski halinden eser kalmadı! Görenler inanamadı yasak getirildi
Uzak Doğu'dan dünyaya sık sık kafa tutan Kim Jong Un, son halini görenler şaşkına döndü.
Komünizm ile yönetilen ve kapalı bir toplum olarak dünyadan izole yaşam sürülen dünyanın en çok merak edilen ülkesi Kuzey Kore 'den gelen her haber fazlasıyla ilgi çekiyor.
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Ülkeden gelen haberlerin çoğu da lideri Kim Jong Un ile ilgili oluyor.
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İlginç lider Kim Jong Un bu kez gerçekten şaşırtan bir detayla gündeme geldi.
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Daha önce kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'da ilgi çekici bir değişim gözleniyor.
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