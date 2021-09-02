BIST 1.476
DOLAR 8,29
EURO 9,84
ALTIN 483,73

Kim Jong-Un eski halinden eser kalmadı! Görenler inanamadı yasak getirildi

Kim Jong-Un eski halinden eser kalmadı! Görenler inanamadı yasak getirildi

Uzak Doğu'dan dünyaya sık sık kafa tutan Kim Jong Un, son halini görenler şaşkına döndü.

Kim Jong-Un eski halinden eser kalmadı! Görenler inanamadı yasak getirildi

Komünizm ile yönetilen ve kapalı bir toplum olarak dünyadan izole yaşam sürülen dünyanın en çok merak edilen ülkesi Kuzey Kore 'den gelen her haber fazlasıyla ilgi çekiyor.

114
Kim Jong-Un eski halinden eser kalmadı! Görenler inanamadı yasak getirildi

 Ülkeden gelen haberlerin çoğu da lideri Kim Jong Un ile ilgili oluyor. 

214
Kim Jong-Un eski halinden eser kalmadı! Görenler inanamadı yasak getirildi

İlginç lider Kim Jong Un bu kez gerçekten şaşırtan bir detayla gündeme geldi.

314
Kim Jong-Un eski halinden eser kalmadı! Görenler inanamadı yasak getirildi

Daha önce kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'da ilgi çekici bir değişim gözleniyor.

414