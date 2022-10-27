Kim der ki 46 yaşında! Nurgül Yeşilçay kırmızılar içinde yıllara meydan okudu: "Abla napıyon aklımız gitti ya"

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerin başında gelen Nurgül Yeşilçay paylaşımlarıyla gündeme gelemeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen fit vücudu, duru güzelliği ve cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü isim bu kez de kırmızı elbisesiyle Instagram'ı sallamayı başardı.