Kim der ki 46 yaşında! Nurgül Yeşilçay kırmızılar içinde yıllara meydan okudu: "Abla napıyon aklımız gitti ya"
Rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterle ve başarılı performansıyla izleyicinin büyük bir beğenisini kazanan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 46 yaşındaki Yeşilçay son olarak Instagram hesabından paylaştığı kırmızı elbiseli pozlarıyla takipçilerini mest etmeyi başardı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerin başında gelen Nurgül Yeşilçay paylaşımlarıyla gündeme gelemeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen fit vücudu, duru güzelliği ve cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü isim bu kez de kırmızı elbisesiyle Instagram'ı sallamayı başardı.
Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parladığında kariyerinin çok başında olan Nurgül Yeşilçay şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor. 46 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde 16 saat aç kaldığını belirterek 1 ayda 10 kilo verdiğini açıklamıştı.
Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu yapımcı Necati Kocabay ile uzun süredir aşk yaşıyor.
Nurgül Yeşilçay, Necati Kocabay ile romantik karelerini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.