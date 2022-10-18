Kim der ki 44 yaşında! Mine Tugay herkesten sakladığı gençlik sırrını paylaştı
Başarılı oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. 44 yaşındaki ünlü isim her daim formda fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu bu kez çok merak edilen güzelliğinin ve genç kalmanın sırlarını takipçileri için cevapladı. İşte Mine Tugay'ın gençlik sırrı...
Birçok popüler dizide karşımıza çıkan başarılı oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada da aktif bir isim. Paylaşımlarıyla kendine hayran bıraktıran Tugay, takipçilerinin sorularını yanıtladı.
28 Temmuz'da 44 yaşına giren Tugay, önceki gün takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz aylarda, "Yalnız değilim sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum." açıklamasında bulunan Mine Tugay, "Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi.
"Düzenli cilt bakımı yapıyorum"
"Ruh gençliğimi içimdeki çocuk sayesinde koruyabiliyorum sanırım." diyen Mine Tugay, cilt bakımıyla ilgili olarak "25’li yaşlarımdan beri düzenli bakım yapıyorum." dedi.