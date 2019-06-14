Kilyos'ta evlenmişlerdi! Berfu Yıldız ve Eser Yenenler'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren Berfu Yıldız ve Eser Yenenler çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı.
Eser Yenenler bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Berfu Yıldız’a Şubat ayında gittikleri Finlandiya tatilinde evlilik teklif etmişti. Oyuncu Yenenler ve 2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız, geçtiğimiz günlerde Kilyos'ta düzenlenen törenle dünyaevine girdiler.
Çift düğünün ardından balayı için Antalya'ya gitti. Berfu Yenenler balayında yaşadığı eğlenceli anları sosyal medyadan paylaştı. 4 aylık hamile olan Berfu Yenenlerin karnının şişliği dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde evlenen ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti ortaya çıktı. Yenenler çiftinin, erkek çocuk sahibi olacakları söylentiler arasında yer aldı.
Hazırlıkları saatler öncesinden başlayan düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları katılmıştı. Eser Yenenler'in şu anki patronu Acun Ilıcalı'nın Berfu Yıldız'a aldığı hediye ise çok konuşulmuştu.