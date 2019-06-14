Kilyos'ta evlenmişlerdi! Berfu Yıldız ve Eser Yenenler'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Eser Yenenler bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Berfu Yıldız’a Şubat ayında gittikleri Finlandiya tatilinde evlilik teklif etmişti. Oyuncu Yenenler ve 2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yıldız, geçtiğimiz günlerde Kilyos'ta düzenlenen törenle dünyaevine girdiler.