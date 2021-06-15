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Kilosu 80 TL'den satılıyor Trabzon'da ek gelir olarak ekti yıllık kazancı dudak uçuklattı!

Kilosu 80 TL'den satılıyor Trabzon'da ek gelir olarak ekti yıllık kazancı dudak uçuklattı!

TRABZON'da çay ve fındık üreticilerinin başta ek gelir olarak baktığı yaban mersini olumlu sonuç verdi. Marketlerde kilosu 80 TL'ye kadar satılan yaban mersinini 1 dönüm arazide yetiştiren İlyas Kumbasar'ın yıllık kazancı dikkat çekti.

Kilosu 80 TL'den satılıyor Trabzon'da ek gelir olarak ekti yıllık kazancı dudak uçuklattı!

Trabzon’da 'likarba', Rize’de 'likapa', Giresun'da 'mavi yemiş' olarak isimlendirilen yaban mersininin bölgede çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla yapılan deneme üretimleri, olumlu sonuç verdi.

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Kilosu 80 TL'den satılıyor Trabzon'da ek gelir olarak ekti yıllık kazancı dudak uçuklattı!

Yılda 1 kez meyve veren, antioksidan özelliğiyle insan sağlığına faydalı meyvenin ekim alanlarının çoğaltılması için çalışma yürütülüyor. Haziran ayının ortalarında hasadı yapılan meyve, kazancı yüksek ve hasadı kolay olduğu için tercih edilmeye başlandı.

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Kilosu 80 TL'den satılıyor Trabzon'da ek gelir olarak ekti yıllık kazancı dudak uçuklattı!

 İlyas Kumbasar, Köprübaşı ilçesi Yağmurlu köyünde 1 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapmaya başladı.

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Kilosu 80 TL'den satılıyor Trabzon'da ek gelir olarak ekti yıllık kazancı dudak uçuklattı!

Tek ağacın yaklaşık 10 kilo meyve verdiğini söyleyen İlyas Kumbasar, "Kilosu piyasada en düşük 25 TL'den alıcı buluyor, 50 TL'ye kadar çıkıyor. Marketlerde 80 TL'ye bile satılıyor." dedi.

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