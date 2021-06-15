Kilosu 80 TL'den satılıyor Trabzon'da ek gelir olarak ekti yıllık kazancı dudak uçuklattı!

Yılda 1 kez meyve veren, antioksidan özelliğiyle insan sağlığına faydalı meyvenin ekim alanlarının çoğaltılması için çalışma yürütülüyor. Haziran ayının ortalarında hasadı yapılan meyve, kazancı yüksek ve hasadı kolay olduğu için tercih edilmeye başlandı.