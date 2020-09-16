Kilosu 75 liradan satılıyor Nevşehir'de 5 saatte yapılıyor!

Saatlerce sürüyor

5 saat sürdüğünü belirten Güleç "Daha sonra ise yine pekmezimiz ile birlikte yine özel yapım ocağımızda yine kaynatmaya devam ederiz. Uzun bir kaynatmanın ardından yeniden pekmezimizi soğumaya alırız. Soğutma işlemi tamamlanmasının ardından ise köftürümüzü artık ölçeğine göre un ile karıştırırız. Köftürümüzün yapımı ortalama 5 saat boyunca sürer” diye konuştu.