Kilosu 70 TL'ye satılıyor! Erzurum'dan kargoyla gönderiliyor: İftar sofralarının olmazsa olmazı

Erzurum’da diğer zamanlarda kent genelinde günlük 200-300 kilogram satılan kadayıfın tüketimi, Ramazan ayıyla birlikte günlük 2-3 tona kadar çıkıyor. Kadayıf dolması, Erzurum'un yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından da yoğun ilgi görüyor.