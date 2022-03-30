Kilosu 70 TL'ye satılıyor! Erzurum'dan kargoyla gönderiliyor: İftar sofralarının olmazsa olmazı
Ramazan ayında Erzurumluların asırlık vazgeçilmez damak tatları arasında yer alan ve tonlarca tüketilen kadayıf dolması, iftar sofraları için hazırlanıyor.
Ramazan ayına az bir süre kalmasıyla birlikte Erzurum’da kadayıf satışlarında artış yaşandı. İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan kadayıf dolması için vatandaşlar şimdiden tatlıcılara ilgi göstermeye başladı.
Erzurum’da diğer zamanlarda kent genelinde günlük 200-300 kilogram satılan kadayıfın tüketimi, Ramazan ayıyla birlikte günlük 2-3 tona kadar çıkıyor. Kadayıf dolması, Erzurum'un yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından da yoğun ilgi görüyor.
Kadayıf ustası Selami Atiş, ceviz içiyle sarılıp, yumurtaya bulandıktan sonra kızartılan ve şerbetli olarak servis edilen kadayıf dolmasını internetten sipariş üzerine kargo ile her yere gönderdiklerini söyledi.
Öte yandan kadayıf dolmasının tanesi 7 TL'ye, kilogramı ise 70 TL'ye satılıyor. Baklava ve kadayıf ustası Selami Atiş, kadayıf dolmasının Erzurumlular için iftar sofralarında vazgeçilmez olduğunu ifade etti.