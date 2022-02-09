Kilosu 400 TL'ye satılıyor gram altınla yarışıyor! Kayseri'de talep patladı: Sabah ezanında gün doğmadan...

Çarşıbaşı "Bamya zor ve zahmetli bir mamul ve işlemi çok olduğu için fiyata da yansıyor. Üretim geçen seneye göre bu sene biraz daha az oldu. Kuraklıktan dolayı da üretiminde sıkıntı oldu ve ister istemez de fiyatları arttı." ifadelerini kullandı.