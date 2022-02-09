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Kilosu 400 TL'ye satılıyor gram altınla yarışıyor! Kayseri'de talep patladı: Sabah ezanında gün doğmadan...

İhlas Haber Ajansı
Kilosu 400 TL'ye satılıyor gram altınla yarışıyor! Kayseri'de talep patladı: Sabah ezanında gün doğmadan...

KAYSERİ'de kilosu 400 TL'den satılan ve fiyatta gram altın ile yarışan bamya, vatandaşlar tarafından talep görmeye devam ediyor.

Kilosu 400 TL'ye satılıyor gram altınla yarışıyor! Kayseri'de talep patladı: Sabah ezanında gün doğmadan...

Kışın özellikle İç Anadolu’da tüketilen çiçekli bamyanın kilosu tezgahlarda 400 TL’den satışa sunuluyor. Neredeyse gram altına yaklaşan fiyatına rağmen talebin bitmediğini söyleyen esnaf Hamdi Çarşıbaşı, “Bamya olmazsa olmaz yemek türümüzdür" dedi. 

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Kilosu 400 TL'ye satılıyor gram altınla yarışıyor! Kayseri'de talep patladı: Sabah ezanında gün doğmadan...

Çarşıbaşı "Bamya zor ve zahmetli bir mamul ve işlemi çok olduğu için fiyata da yansıyor. Üretim geçen seneye göre bu sene biraz daha az oldu. Kuraklıktan dolayı da üretiminde sıkıntı oldu ve ister istemez de fiyatları arttı." ifadelerini kullandı.

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Kilosu 400 TL'ye satılıyor gram altınla yarışıyor! Kayseri'de talep patladı: Sabah ezanında gün doğmadan...

Çarşıbaşı "Bamya Anadolu’nun sevilen bir yemeği, özellikle de düğünlerde, Ramazan’da ve kış günlerinde olmazsa olmaz yemek türümüz. Bamya vazgeçilmez bir mamul tabi bunun yanında fiyatların artması satışları da düşürdü ve talepler de ona göre biraz daha azaldı." diye konuştu.

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Kilosu 400 TL'ye satılıyor gram altınla yarışıyor! Kayseri'de talep patladı: Sabah ezanında gün doğmadan...

"Bamya bize Amasya bölgesinden gelir" diyen Çarşıbaşı "Kayseri’de de özellikle çiçek bamya dediğimiz tür olacak bunun dışındaki bamyalar burada pek tutulan bamya değil” dedi.

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