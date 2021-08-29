Kilosu 40 TL! Antalya'da maliye mezunu bu işe başladı: Masrafı yok getirisi yüksek

Antalya’nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde üreticilik yapan 23 yaşındaki Burçin Karabulut, bölgenin ilk mango hasadını yaptı. Aksu’da ilk defa mango üreten ve ilk hasadı yapan genç üretici, diğer yetiştiricilere de örnek teşkil ediyor.