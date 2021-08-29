Kilosu 40 TL! Antalya'da maliye mezunu bu işe başladı: Masrafı yok getirisi yüksek
ANTALYA'da üniversitenin maliye bölümünden mezun olduktan sonra aile mesleği çiftçiliği devralan genç kadın üretime başladı.
Antalya’nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'nde üreticilik yapan 23 yaşındaki Burçin Karabulut, bölgenin ilk mango hasadını yaptı. Aksu’da ilk defa mango üreten ve ilk hasadı yapan genç üretici, diğer yetiştiricilere de örnek teşkil ediyor.
Geçen yıl Şubat ayında serasına ilk defa mango meyvesi fidanı ektiğini kaydeden Burçin Karabulut, “Bu yıl ilk hasadımızı alıyoruz. Geçen yıl da meyve almıştık ama bu kadar çok değildi." dedi.
"1 dekarlık seramızın içinde 47 ağacımız var" diyen Karabulut "47 ağaçtan 60 tane meyve almış bulunmaktayız. Bu ürünü yurt dışına satmak istiyoruz. Mango meyvesini kilo olarak satıyoruz. Kilosu 35-40 TL arasında değişiyor” şeklinde konuştu.
Üreticilere mango üretmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Burçin Karabulut, “Geleceği parlak bir ürün ve avokado meyvesinden sonra ikinci olarak mango yetiştiriciliği geliyor." ifadelerini kullandı.