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Kilosu 3500 TL! Akciğeri tedavi ediyor yüz kaslarını geliştiriyor: Yunanistan'dan geliyor

Kilosu 3500 TL! Akciğeri tedavi ediyor yüz kaslarını geliştiriyor: Yunanistan'dan geliyor

Kilosu 3500 liraya satılan damla sakızının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor.

Kilosu 3500 TL! Akciğeri tedavi ediyor yüz kaslarını geliştiriyor: Yunanistan'dan geliyor

Bursa'da dede mesleği olan aktarlığı uzun yıllar sürdürdüğünü söyleyen Taner Esin, ‘’Damla sakızı bize Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan geliyor, ismini de zaten buradan alıyor." dedi.

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Kilosu 3500 TL! Akciğeri tedavi ediyor yüz kaslarını geliştiriyor: Yunanistan'dan geliyor

Sakızla ilgili bilgi veren Esin "Damla sakızı bir ağaç reçinesi ve ağaçtan elde ediliyor. Bilhassa hem sağlıkta, hem de mutfakta kullanılan çok özellikli bir ürün." diye konuştu. 

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Kilosu 3500 TL! Akciğeri tedavi ediyor yüz kaslarını geliştiriyor: Yunanistan'dan geliyor

Sağlığa başlıca faydaları ise Esin "Astım, bronşit, mide hastalıkları, nefes darlığı, üst solunum yolları enfeksiyonu ve akciğer tedavisi gibi durumlarda kullanılıyor. Bu sakızı çiğnediğinizde bilhassa yüz kaslarınızı geliştiriyor" diyerek anlattı. 

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Kilosu 3500 TL! Akciğeri tedavi ediyor yüz kaslarını geliştiriyor: Yunanistan'dan geliyor

Aktar Taner Esin, damla sakızının uçak yolculuğunda kulakların tıkanmaması için kullanıldığını söyledi.

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