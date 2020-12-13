Kilosu 3 bin euro ama biz üzerine basıp geçiyoruz! 12 bin tür mantarın farkında değiliz
Türkiye'de yetişen 12 bin tür mantarın farkında olmadığımızı belirten Mantar ustası Jilber Barutçiyan, "Avrupa'da kilosu 100 ila 3 bin Euro arasında olan mantarlar çürüyor, üzerinde geziniyoruz" dedi
Mikolog Jilber Barutçiyan bilinen adıyla Mantar ustası Barutçiyan'dan mantar konusunda çarpıcı uyarılar geldi. Mantar toplama mevsiminin başlamasıyla halkı uyaran Barutçiyan, zehirli mantarların ayırt edilmeden yenilmemesi konusunda bir kez daha uyardı. Hayati tehlike taşıyan mantarların bilinçsiz tüketimine dikkat çekip, 3 bin avroya satılan mantarları nasıl ayaklarımızla ezip geçtiğimizden örnekler verdi.
Türkiye'nin tek mantar bilimcisi, mantar uzmanı mikolog Jilber Barutçiyan, panndemi döneminde de Mantar Türleri ve Mantar Yeme Keyfi üzerine seminer verdi, gezilere katıldı. Barutçiyan mantar mevsimi nedeniyle dikkat edilmesi gereken konular ve mantarın önemini Sözcü'ye anlattı...
Avrupa'da kilosu 3 bin euro ama...
Dünyada bir milyon, ülkemiz de ise en az 12 bin tür mantar var. Avrupa'da kilosu 100 – 3 bin Euro arasında olan mantarlar çürüyor, üzerinde geziniyoruz.
En zehirli mantarlar pazarda satılıyor
– Ülkemizde her yıl binlerce insan yağmurların başlaması ile milli spor yapar gibi dağlara kırlara yayılıp mantar topluyor. Birçok insan toplamasını, türünü, korunmasını bilmediği için zehirlenip hastanelik oluyorlar. Topladıkları mantarı yemeye niyetli olanların mantar türleri hakkında çok iyi bilgiye sahip olmaları zehirli ve zehirsiz mantarları ayırt edebilme bilgileri olması gerekir. Türkiye'de bilgisizlik yüzünden, zehirli mantarlar pazarlarda satılıyor.