Kilosu 2 bin TL! Adana'da ormanda yetişti toplanması yasaklandı: Çok değerli ve nadir görülüyor
ADANA'da geçen yıl 2 bin 675 hektar alanın yanarak zarar gördüğü ormanlık alanda kilosu 400 liradan kurutulmuşu 2 bin liradan satılan morchella esculenta fışkırdı.
Geçen yıl 23 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarara gören alanlara kızılçam tohumları atıldı. Yanan orman sahası ve kesim sahalarında bu yıl çok yoğun bir şekilde kuzugöbeği mantarı (morchella esculenta) çıktı.
Kilosu 400 TL ile kurusu 2 bin TL’den satılan mantarın kızılçam fidanlarının boy vermesi durumunda kontrollü olarak gelecek senelerde toplanmasına izin verilecek.
Boztahta Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Nevzat Konur, kuzugöbeği mantarının toplanmaması için tohum ekilen ormanlık alanı koruduklarını belirterek, "Ormanlarımızın yanması ile birlikte kuzu göbeği mantarları yetişti. Mantarların yetişmesi ile kuzu göbeği mantarlarının toplanmasına müsaade edilmedi." dedi.
"Kızılçam fidanlarının çimlenmesi ile yasaklandı" diyen Konur "Toplanmadı. İnşallah bundan sonra fidanlarımız yetiştikçe altın değerindeki mantarlarımız toplanacak. Yanan sahalar ve kesim alanlarının olduğu bölgelerde çok yoğun görüldü.” diye konuştu.