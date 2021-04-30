"Kızılçam fidanlarının çimlenmesi ile yasaklandı" diyen Konur "Toplanmadı. İnşallah bundan sonra fidanlarımız yetiştikçe altın değerindeki mantarlarımız toplanacak. Yanan sahalar ve kesim alanlarının olduğu bölgelerde çok yoğun görüldü.” diye konuştu.