Kilosu 15 TL! Eskişehir'de ekimi törenle yapıldı tatlı patates tatlı kazanç sağlayacak

"40-60 ton mor patates hasadı"

Gürel, "Dekara verimi 6,5-15 ton arasında gerçekleşen ekonomik değeri yüksek bir tarım ürünü olan tatlı patates için hazırlanan proje ile her çiftçi için 500 metrekare alanda gerçekleştirilmek üzere toplamda 12 çiftçiye 6 dekarlık alanda tatlı patates yetiştiriciliği yaptırılacaktır. Bu projeyle toplam olarak 40-60 ton arası mor renkli tatlı patates hasadının yapılması beklenmektedir." diye konuştu.