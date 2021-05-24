Kilosu 15 TL! Eskişehir'de ekimi törenle yapıldı tatlı patates tatlı kazanç sağlayacak
ESKİŞEHİR'de 'tatlı patates' projesi için ilk adım atıldı. Projenin tanıtıldığı törenin ardından tatlı patates fideleri toprakla buluştu. İşte kilosu 15 TL'den satılan mor patatesin çiftçilere sağlayacağı tatlı kazanç...
Bakanlığın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün desteklediği "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen bu proje için Mihalgazi İlçesinde düzenlenen törende Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Mihalgazi Kaymakamı Şahin Arsal, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Müdür Yardımcı Murat Eren, İlçe Müdürü Ali Gürel ve çiftçileri katıldı.
Mihalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Gürel, yaptığı açılış konuşmasında, "2020 yılında deneme üretimini yapıp başarı sağladığımız mor renkli tatlı patatesi 2021 yılında "Mihalgazi'de Alternatif Ürün Olarak Tatlı Patates Yetiştiriciliği" projesi haline getirip bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum." dedi.
"40-60 ton mor patates hasadı"
Gürel, "Dekara verimi 6,5-15 ton arasında gerçekleşen ekonomik değeri yüksek bir tarım ürünü olan tatlı patates için hazırlanan proje ile her çiftçi için 500 metrekare alanda gerçekleştirilmek üzere toplamda 12 çiftçiye 6 dekarlık alanda tatlı patates yetiştiriciliği yaptırılacaktır. Bu projeyle toplam olarak 40-60 ton arası mor renkli tatlı patates hasadının yapılması beklenmektedir." diye konuştu.
Öngörülen kazanç miktarı: Güler, "2020 yılında kilogram satış fiyatı ortalama 15 TL olan mor renkli tatlı patatesten çiftçilerimizin kazancının ortalama 600-900 bin TL arası olacağı öngörülmektedir. Yani kısaca dekara fide maliyeti, gübreleme, sulama, nakliye, işçilik dâhil yaklaşık 10 bin TL yapılacak masrafa karşılık tatlı patatesin getirisinin 90-150 bin TL civarında olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.