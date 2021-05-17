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Kilometrelerce kuyruk oluştu trafik kilitlendi! Bodrum'dan akın akın gidiyorlar

İhlas Haber Ajansı
Kilometrelerce kuyruk oluştu trafik kilitlendi! Bodrum'dan akın akın gidiyorlar

17 günlük tam kapanma öncesinde Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ikinci konut sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni normalleşme açıklamaları ardından ilçeden ayrılmaya başladı.

Kilometrelerce kuyruk oluştu trafik kilitlendi! Bodrum'dan akın akın gidiyorlar

17 günlük tam kapanmayı Bodrum’daki yazlık evlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Bodrum’a akın etmişti. İlçede kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuş trafik ise durma noktasına gelmişti. 17 gün sonra tam kapanmanın bitmesiyle birlikte yeniden trafik kuyrukları oluşmaya başladı.

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Kilometrelerce kuyruk oluştu trafik kilitlendi! Bodrum'dan akın akın gidiyorlar

Sabah erken saatlerde büyükşehirlerden gelen vatandaşlar evlerine geri dönmek için yola çıktı. Geliş trafiği kadar olmasa da gidiş trafiğinde de yoğunluk olduğu görüldü.

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Kilometrelerce kuyruk oluştu trafik kilitlendi! Bodrum'dan akın akın gidiyorlar

Bodrum’un yerleşik nüfusu 187 bin olarak biliniyordu. Pandemi başlangıcından itibaren ilçeye 300 bin vatandaş yerleşti. Bunların çoğunun ikinci konut sahiplerinden oluştuğu öğrenildi. Bir anda nüfusu 500 bini bulan ilçe kış ayını da bu nüfusla geçirdi. 

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Kilometrelerce kuyruk oluştu trafik kilitlendi! Bodrum'dan akın akın gidiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın tam kapama açıklamasının ardından ilçeye yeniden göç başladı. 

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