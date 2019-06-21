Kilolu eleştirilerine sert yanıt vermişti! Serel Yereli'nin neden kilo aldığı ortaya çıktı
Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak kilo aldığı için eleştirilen Yereli'nin paylaşımı yine olay oldu.
Yayınlandığı dönem severek izlenilen dizi Bodrum Masalı'nın genç oyuncusu Serel Yereli, oyunculuk kariyerine ara vererek albüm çıkarmak için Amerika'ya gitmişti. Oyunculuğun ardından kariyerinin yönünü değiştirerek şarkıcılığa soyunan Yereli'nin sosyal medya paylaşımları sıklıkla gündem oluyor.
Son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla aldığı kilolar dolayısıyla eleştirilen Serel Yereli, kimi zaman cesur pozlarıyla kimi zaman takipçilerine verdiği olay cevaplarla gündeme geliyor. Yereli, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda yerli yabancı pek çok ünlü ismin düştüğü uyuşturucu bataklığı konusunda uyarı içerikli satırlar kullanmış.
Serel Yereli, ''Stresli olduğun zamanlarda kokaine düşmek yerine yemeğe düşüyorum. Çünkü ben akıllı biriyim hiçbir şeye düşmemek diye bir şey var mı şu hayatta'' paylaşımında bulundu.
Yereli, arkadaşlarının da aynı şekilde stresli olduğunda kendilerini yemeğe verdiğini dile getirerek ''Düşmeyenler benim gibi yıkıklara ders versin size kalbimi açıyorum'' dedi.