Kilolu diye dalga geçiyorlardı! Fenerbahçeli Ozan Tufan son haliyle görenleri şaşırttı

Geçtiğimiz yıllarda aşı kiloları nedeniyle eleştirilen Ozan Tufan, yeni sezona yaptığı bireysel çalışmalarla başladı. Sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Ozan Tufan, sezon başı kampında teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girerek takımda kalmak istiyor.