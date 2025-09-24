Kilolarca altınla gösteriş yaptı! Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem'e Maliye kıskacı!
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem, Maliye tarafından denetime alındı. Çift daha önce de Maliye tarafından denetime tabi tutuldu ve ceza ödemek zorunda kaldı. Bilem'in son videosunda nişana hazırlandığını belirterek kilolarca altın taktığı görülüyor.
Bursa'da yaşayan ve araç kiralama ile emlak danışmanlığı yaptığı öğrenilen influencer Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem çifti sosyal medyada paylaştığı videosunun ardından Maliye tarafından denetime tabi tutuldu.
Söz konusu videoda Nevra Bilem, eşi Murat Bilem'in kendisine aldığını söylediği kiloluk altınları 'Nişana hazırlanıyoruz' notuyla paylaştı.
Odatv'nin edindiği bilgilere göre Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu yakından takip ediyor.
DAHA ÖNCEDEN DE YÜKSEK CEZALAR ÖDEMEK ZORUNDA KALDILAR
Çiftin daha önce de benzer paylaşımları sonrasında Maliye tarafından denetime tabi tutulduğu ve yüksek cezalar ödemek zorunda kaldığı öğrenildi.