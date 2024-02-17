Kilogramı 5 dolar! Türk avokadosu Rusya'da yok satıyor!
Antalya'da sebze ve meyve komisyonculuğu yapan Tahsin Yılmaz, hasadının en az olduğu dönemde tropikal meyvelerden 1 tır avokadoyu kilosu 5 dolardan Rusya pazarına gönderdi.
Ürünün az olması nedeniyle talebe yetişemediklerini söyleyen Yılmaz, "Moskova’da en çok bizim avokadomuz tercih ediliyor, şuan ürün yetiştiremiyoruz, mal yok" dedi.
Türkiye'nin avokado üretimin yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığı Antalya'da, fiyatlar yüz güldürüyor. Şuan ağaçlardan az da olsa fuerte ve bebek cinsi iki meyvenin hasadı yapılıyor. Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde kahvaltı sofraları ve restoranların vazgeçilmez ürünü haline gelen avokadonun fiyatı bir ay içinde yüzde 50 yükseliş gösterdi.
Geçen ay kilo 50, tanesi 15 lira olan avokadonun fiyatı bugünlerde ise yüzde yüz artış gösterdi. İç piyasa kadar, avokado son dönemde Rusya pazarında büyük rağbet görüyor. Özellikle tadı, kıvamı, kokusu, yağlı olması nedeniyle Rusya pazarında Türk avokadosu yok satıyor. Ürünün az olduğu bu dönemde bir ihracatçı ise büyük bir riske girip bir tırlık sipariş aldı. Tahsin Yılmaz, Moskova'ya gönderilmek üzere hazırladığı bir tır dolusu 18 ton avokadoyu Rusya'ya göndermeyi başardı. Talebe yetişemediğini söyleyen Yılmaz, Türk avokadosunun Moskova'da tercih edilen bir meyve olduğunu kaydetti.
"Rusya'da bir numara"
45 yıldır Antalya'da sebze ve meyve komisyonculuğu yapan Tahsin Yılmaz, "Bu mevsimde hazırlanması çok zor olan sipariş aldık, başaramayacağız diye çok korktuk. Gazipaşa’da bize tüm üreticilerimiz bize destek oldu. Avokadonun şuan fuerte ve bebek olmak üzere iki çeşidi var. Rusya en çok fuerte cinsini tercih ediyor. Tat ve yağ bakımından çok üstün, başka ülkelerden gelenler bizimki kadar tatlı değil. O nedenle Türkiye’den giden avokado Moskova’da büyük talep görüyor. Şubat ayında bir tır dolusu avokado yapıp Rusya’ya göndermek gerçekten bir başarı hikayesidir. Ürünü bu mevsimde bulmak çok zor. Biz bunu başardığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.