Kilo vermek için başladı Türkiye birincisi oldu milli takıma seçildi

"Bu spora başlamadan önce kendime olan güvenim yoktu. İnsanlarla olan iletişimim çok zordu. Bir gün ablam, 'Gel seni de götüreyim, hem kilo verirsin hem de öğrenirsin.' dedi. Bulunduğum ortamı çok sevdim ve o günden bu yana hep devam ettim. Çalışmalarımızı çok sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Geçtiğimiz ay yapılan turnuvada +81 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Milli takım kampına çağırıldım, bu çok güzel bir gurur. Öncesinde çok değişik bir hayat yaşarken, şu an bunları yaşamak oldukça sevindirici bir duygu. Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak."