Kilo verince iş bulamayan Ümit Erdim pilot oldu ilk yolcuları bakın hangi ünlüler

Ümit Erdim, mide küçültme ameliyatı ile 73 kilo vererek bambaşka bir görüntüye kavuşmuştu. Fakat kilo vermenin ardından yeni bir proje için teklif gelmediğini söylemişti. Oyunculuk teklifleri gelmeyince Erdim, aldığı eğitimin ardından pilot oldu.