Kilo verince iş bulamayan Ümit Erdim pilot oldu ilk yolcuları bakın hangi ünlüler
Kilo verince oyunculuk için teklif gelmediğini söyleyen Ümit Erdim, aldığı eğitimin ardından pilot oldu. Ümit Erdim'in ilk yolcuları, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran oldu.
Ümit Erdim, mide küçültme ameliyatı ile 73 kilo vererek bambaşka bir görüntüye kavuşmuştu. Fakat kilo vermenin ardından yeni bir proje için teklif gelmediğini söylemişti. Oyunculuk teklifleri gelmeyince Erdim, aldığı eğitimin ardından pilot oldu.
Önceki gün Fethiye'de tatil yapan 2021'in sürpriz aşıkları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile bir araya geldi. Ünlü oyuncunun ilk yolcuları, Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, Çağrı Telkıvıran ve Aslı Bekiroğlu oldu.
Mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ifade eden Erdim, "Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri'ne yukarıdan mavi tur yaptık. İlk yolcularım çok havalıydı" ifadelerini kullandı.
Özdemir ve Koç, Instagram'dan "Hep böyle güzel yolculuklarımız olsun. Çok teşekkür ederiz" mesajını paylaştı.