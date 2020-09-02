Kilo verdiriyor karaciğeri koruyor! Tek başına bir ecza deposu
Faydaları saymakla bitmeyen zerdeçalın kilo verme, obezite, diyabet ve birçok soruna deva olduğu biliniyor.
Doğadaki en güçlü antioksidanların zerdeçalın kökünde bulunduğunu söyleyen Diyetisyen Neslihan Aktepe; tek başına bir ecza deposuna bedel olan bu bitkinin faydaları hakkında bilgi verdi, zerdeçalı nasıl tüketmemiz gerektiğinden bahsetti.
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Zerdeçal zencefil ile aynı aileden gelen bir bitkidir. Asya’nın güneyinde tropikal iklimlerde yetişir ve Hint safranı olarak da bilinir.
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Körinin bileşimde yer alan, ona baskın sarı rengini veren, doğadaki en güçlü antioksidanlardan olan ‘curcumin’ maddesi, zerdeçalın köküne aittir.
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Diyabet tedavisinin desteklenmesinde kullanılır.
Obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde yardımcıdır.
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