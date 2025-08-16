BIST 10.871
Kilo verdiği görülüyordu! Türkan Şoray'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama kızından geldi...

Türkan Şoray'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama kızından geldi. Yağmur Ünal annesi Türkan Şoray’ın sağlık durumu hakkında konuştu. Verdiği kilolar ile dikkat çeken Türkan Şoray hasta mı?İşte sağlık durumuna ilişkin tüm detaylar...

Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmiş ve hayranlarını endişelendirmişti. 

Şoray'ın kızı Yağmur Ünal annesinin sağlık durumuna ilişkin yürekleri ferahlatacak açıklamayı yaptı. 

TAM 25 KİLO VERDİ

Unutulmaz yapımlarda rol alan Türkan Şoray 25 kilo verdi. Şoray'ın daha  'Cushing Sendromu' atlattığı belirtildi.

Haberlerin ardından kızından da açıklama geldi.

