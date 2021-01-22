Kilo kavgasında Işın Karaca Merve Boluğur'a demediğini bırakmadı ortalık karıştı

Işın Karaca’dan Boluğur'a yanıt gecikmedi. Eski ve yeni halini Instagram’dan paylaşan Karaca, şu notu yazdı:

Atalarımız şöyle buyurmuş:

“Büyük lokma ye amma büyük söz konuşma” illa da konuşacaksan ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart!

Bu iki kadın da benim.

Ben beni seviyorum!!

Her şeklimle!!!



