Kilo kavgasında Işın Karaca Merve Boluğur'a demediğini bırakmadı ortalık karıştı
Işın Karaca ile Merve Boluğur birbirine girdi. Karaca'ya kızan Merve Boluğur'a cevap gecikmedi.
Merve Boluğur, oyunculuk, youtuberlık derken son olarak şarkıcılığa el attı. Boluğur, geçtiğimiz günlerde şarkı yapacağını açıkladı. Işın Karaca onu ''Bir sen eksiktin güzel kız'' diyerek ti’ye aldı.
Bunun üzerine ise Boluğur'un yakın çevresine Karaca için ''Işın'ın derdi benim zayıf olmam. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır'' dediği iddia edilmişti.
Geçtiğimiz gün Karaca ile kendi fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu, ''Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum'' demişti.
Işın Karaca’dan Boluğur'a yanıt gecikmedi. Eski ve yeni halini Instagram’dan paylaşan Karaca, şu notu yazdı:
Atalarımız şöyle buyurmuş:
“Büyük lokma ye amma büyük söz konuşma” illa da konuşacaksan ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart!
Bu iki kadın da benim.
Ben beni seviyorum!!
Her şeklimle!!!