Killa Hakan gözlüğü ve bandanayı çıkardı! Gündeme bomba gibi düştü

Asıl adı Durmuş Hakan olan ünlü rapçi Killa Hakan, sürekli olarak resim çektirdiği zaman pozlarında gözlerinde güneş gözlüğü bir de kafasında bandana bulunduruyordu. Ancak bu sefer Killa Hakan, değişiklik yaptı ve bunlar olmadan resim çektirdi.