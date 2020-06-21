Killa Hakan gözlüğü ve bandanayı çıkardı! Gündeme bomba gibi düştü
Ünlü rapçi Killa Hakan, fotoğraflarında sürekli gözlüklü ve kafasındaki bandana varken resimlerini çekerken bir ilki gerçekleştirdi ve gözlüksüz ve bandana olmadan resim çekti.
Asıl adı Durmuş Hakan olan ünlü rapçi Killa Hakan, sürekli olarak resim çektirdiği zaman pozlarında gözlerinde güneş gözlüğü bir de kafasında bandana bulunduruyordu. Ancak bu sefer Killa Hakan, değişiklik yaptı ve bunlar olmadan resim çektirdi.
Ünlü rapçi Killa Hakan, yıllar sonra gözünde güneş gözlüğü ve kafasında bandana ya da şapka olmadan ilk defa fotoğraflarını paylaştı. Killa Hakan'ın bu pozları sosyal medyada günün çok konuşulanı oldu.
Rapçi Killa Hakan'ın bu pozları gündeme otururken, birçok sosyal medya kullanıcısından da ilginç yorumlar geldi. İşte o yorumlardan bazılar:
"Bandana ve gözlük çıkınca Killa Hakan’ın icra müdür yardımcısı olması..."
"Nasıl inanalım şimdi biz bunun killa hakan olduğuna"
"Killa Hakan'in bu değişimi yalnız 20 TL tutmuş"