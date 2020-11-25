Kilitli dolaplarda tutuluyor! Türk profesörün aşısı eksi 72, Çin aşısı artı 4'te korunuyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, hem Çin menşeli aşı hem de BionTech ve ABD merkezli Phizer ortaklığında geliştirilen aşının Faz 3 çalışmaları kapasamında gönüllü denemeleri yapılıyor. Özellikle Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başında olduğu BionTech'in Phizer ortaklığında geliştirdiği aşının nakliyesi ve saklanması için uygun koşulların sağlanmasına uzmanlar dikkat çekmişti.