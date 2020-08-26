Kilis'ten koronavirüsle ilgili gelen haberler kötü 75 mahallenin 61'inde var

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayıları yeniden katlanmaya başladı. Özellikle Anadolu'daki illerden gelen haberler ürkütüyor. Son bir ayda korona virüsün tavan yaptığı Kilis’te bugüne kadar bin 944 vakaya rastlanırken, 21 kişi koronadan hayatını kaybetti.