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 Kilis’te park halindeki araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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 Kilis’te park halindeki araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KİLİS’te park halindeki araca yapılan silahlı saldırıda araç sürücüsü ölürken, yolcu olarak bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Saldırı sonrası panik anları ise vatandaş kamerasına yansıdı.

 Kilis’te park halindeki araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kilis'te araç içinde kanlı infaz. Olay saat 01.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Şehit Ahmet Uğur Edeoğlu Sokak'ta meydana geldi. 79 AAD 770 plakalı park halindeki otomobile tabancayla ateş edilmesi sonucu araçta bulunan sürücü Ali İhsan Yitmez ölürken, yolcu olarak bulunan A.B. ise ağır yaralandı. 

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 Kilis’te park halindeki araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerce Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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 Kilis’te park halindeki araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Yaralılardan Ali İhsan Yitmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, A.B’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı anı çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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 Kilis’te park halindeki araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Görüntülerde, yaralanan A.B. ve Ali İhsan Yitmez’in kurşunların hedefi olarak yere düştüğü görüldü. 

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