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Kilis'te parasız kalınca bu işe başladı! Kilosunu 70 liradan satılıyor

Anadolu Ajansı
Kilis'te parasız kalınca bu işe başladı! Kilosunu 70 liradan satılıyor

KİLİS'te biber üreticiliği yaparken alternatif ürün arayışına giren 65 yaşındaki Abdullah Yıldız, 24 yılda kentin önemli üreticilerinden oldu.

Kilis'te parasız kalınca bu işe başladı! Kilosunu 70 liradan satılıyor

Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye köyünde 1995'e kadar biber üreten Yıldız, daha sonra alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Bu sırada ata yadigarı denilen bazı tohumlara ulaşan Yıldız, tohumculuk noktasında kendini geliştirdi.

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Kilis'te parasız kalınca bu işe başladı! Kilosunu 70 liradan satılıyor

Yıllık 5 tondan fazla üretim gerçekleştiren Yıldız, tohumları yurt içi ve yurt dışında anlaştığı firmalara gönderiyor.

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Kilis'te parasız kalınca bu işe başladı! Kilosunu 70 liradan satılıyor

Üretici Abdullah Yıldız, 24 yıldan bu yana tohumlar üzerine çalıştığını ifade etti.

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Kilis'te parasız kalınca bu işe başladı! Kilosunu 70 liradan satılıyor

Yıldız, son dönemlerde ekonomik getirisi yüksek alternatif ürün yetiştiriciliğine yoğunlaştığını anlattı.

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