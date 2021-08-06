Kilis'te parasız kalınca bu işe başladı! Kilosunu 70 liradan satılıyor

Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye köyünde 1995'e kadar biber üreten Yıldız, daha sonra alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Bu sırada ata yadigarı denilen bazı tohumlara ulaşan Yıldız, tohumculuk noktasında kendini geliştirdi.