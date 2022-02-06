Kilis'te gözleri alnının ortasında doğan oğlak öldü! "İlk gördüğümde ürperdim" demişti
KİLİS'in Musabeyli ilçesinde gözleri alnının ortasında doğan oğlak öldü. Oğlağın sahibi 25 yıldan bu yana hayvancılıkla uğraştığını, ilk defa böyle ilginç bir durumla karşılaştığını belirterek, "Oğlağı emzirmeye gittiğimde ahırda ilk gördüğümde ürperdim. Oğlak ses vermedi, fotoğrafını çektiğimde oğlağın gördüğünü hissettim" demişti.
Gökmusa köyünde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Ahmet Kartal'ın dişi keçilerinden biri 3 gün önce gözleri alnının ortasında bir oğlak doğurdu.
Süt içemeyen ve sağlığı kötüye giden oğlağın bakımını yapamayan Kartal, Gaziantep Canpati Derneği'nden yardım istedi.
Köye gelen dernek yetkilileri, oğlağı sahibinden teslim alarak Gaziantep'e götürdü. Özel bir klinikte tedavi altına alınan oğlak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Kartal, gazetecilere, yaklaşık 25 yıldan bu yana hayvancılıkla uğraştığını, ilk defa böyle ilginç bir durumla karşılaştığını belirterek, şunları söylemişti: